Man laat zijn vrouw als borg achter bij een tankstation en meer vakantieblunders

Als het op vakantieblunders aankomt wordt er regelmatig iets vergeten. „Mijn vader vergat elk jaar weer zijn zwembroek in te pakken", zegt Moniek Kuipers. „Dus we moesten iedere vakantie eerst op zoek naar een nieuwe zwembroek. En thuis werd de kast met zwembroeken alsmaar voller...”

Een andere mogelijkheid is dat je slechts een gedeelte van de bagage meeneemt, zoals Cathrina Westerveld deed. „We gingen kamperen in het zuiden van Spanje, maar we hadden alleen de stokken van de tent mee. De tent zelf stond nog netjes in de gang.”

Weekje te vroeg

Op tijd vertrekken is in de meeste gevallen verstandig om te doen, maar er zijn uitzonderingen. De dochter en schoonzoon van Loes Dijsselinck stonden maar liefst een volle week te vroeg op Schiphol. „Ze zouden de 17de vertrekken, dachten ze. Dus ze hadden de kat in het weekend naar ons gebracht en vertrokken op maandag naar het vliegveld. In de rij van de incheckbalie zagen ze op de tickets staan dat ze pas de 24ste zouden vertrekken. Ach, beter een week te vroeg dan een kwartier te laat, toch?”

Helemaal niet grappig

Voor Renate Roderkerken-Maas was het maar de vraag of ze überhaupt met het vliegtuig mee mocht. Een grapje viel namelijk niet in goede aarde. „We stonden in de rij en deden die vreselijk nagesynchroniseerde reclame van Tell Sell na. We hadden het bijvoorbeeld over een ‘gwoene koffew.’ Opeens pikte iemand van het personeel ons uit de rij. Zij bleek echt zo te praten en dacht dat we haar in de zeik namen. Alles werd extra gecontroleerd en hoe we ook probeerden uit te leggen dat het de Tell Sell-reclame was, ze wilde niet luisteren. Ze zei: ‘Stop! Ik kan you ook aan de gwond houden!’ We hebben vervolgens stilletjes toegekeken hoe zij voor de vierde keer onze ‘koffews’ ging controleren.”

Iets met een ezel en een steen

Wat is er erger dan één blunder? Juist, exact dezelfde blunder twee keer begaan. „Het gebeurde bij een klein tankstation ergens in Denemarken”, vertelt Maarten van Lankvelt. „Voor me stond een Citroën 2CV met een oudere dame erin. Haar man was bezig met afrekenen. Ik stond met mijn grote four-wheel drive achter het eendje netjes te wachten tot de pomp vrijkwam. Blijkbaar was de handrem niet goed aangetrokken, want mijn auto rolde langzaam naar voren en tikte de bumper van de eend aan.”

Samen controleerden ze de schade, die er gelukkig niet was. „Het was wel moeilijk communiceren, want de dame sprak amper Engels en ik spreek geen Deens. Gelukkig was er alle begrip voor de situatie en ging ieder weer in de auto zitten. Vraag me niet hoe het kan, maar binnen een minuut gebeurde het nog een keer! Weer rolde mijn auto naar voren en tikte de eend aan. Mevrouw liep boos het tankstation in en kwam samen met haar man op hoge poten naar mij toegelopen. Ze stapten in de auto en stoofden weg. Na zelf getankt te hebben kreeg ik ze al snel in het vizier. Ik schaamde mij zo erg en durfde ze niet in te halen.”

Bijzondere borg

De vakantie van Susette Blom nam eveneens een verrassende wending. „We moesten tanken in Duitsland en we hadden het laatste contante geld opgemaakt bij de tolpoort. Onze pinpas weigerde dienst terwijl we dus al wel een volle tank hadden. Een vriendelijke caissière ging met mijn man naar de dichtstbijzijnde bank om daar te pinnen. Ik moest als borg bij het tankstation wachten totdat ze beiden terug waren.”