Met coronapaspoort vanaf juni weer welkom in Spanje

Wie is hersteld van corona, gevaccineerd is of een negatieve PCR-test kan overleggen, is vanaf juni weer welkom in Spanje. Het vakantieland maakt zich op om vanaf dat moment weer toeristen te ontvangen.

Fernando Valdés, de Spaanse staatssecretaris van Toerisme, zei gisteren bij de World Travel & Tourism Council in Mexico dat het land in mei mee zou doen aan een proef met wat in de volksmond het coronapaspoort heet, schrijven buitenlandse media. ,,Zo'n digitaal certificaat is fundamenteel om reizigers zekerheid te bieden over hun vakantie. En het biedt veiligheid, omdat u als toerist weet dat u kunt reizen als u bent ingeënt, een negatieve test heeft als u niet bent ingeënt of als u hersteld bent van de ziekte.”

Vanaf juni zou Spanje dan weer toeristen kunnen ontvangen, ook van buiten Europa. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, kondigde deze week al aan te overwegen om volledig gevaccineerde Amerikanen in Europa toe te laten. ,,Uitstekend nieuws”, vindt Valdés, wiens land voor zo'n 12 procent van het bruto nationaal product afhankelijk is van toerisme.



Het coronapaspoort én de vaccinatiegraad in Spanje zijn volgens Valdés een soort ‘voor’ en ‘na’ in vergelijking met de situatie van vorig jaar, maar hij benadrukt ook dat de certificaten niet een soort ‘toverstok’ zijn om de problemen de baas te worden. In Spanje zijn inmiddels zo’n 15 miljoen doses vaccin toegediend, op een bevolking van 47 miljoen. Vier miljoen Spanjaarden zijn volledig gevaccineerd.

Vaccinatiebewijzen

De digitale certificaten waar Spanje mee werkt, zijn een initiatief van Europa. Ook andere vakantielanden wachten op de coronapaspoorten. Griekenland heeft al aangekondigd dat het land papieren vaccinatiebewijzen wil accepteren waarop de twee inentdata staan, in afwachting van het digitale bewijs. Ook Italië rekent op het coronapaspoort én vaccineert de bevolking van de kleine eilanden met spoed, om de zorg daar zoveel mogelijk te ontlasten. Portugal wacht liever op een systeem met QR-codes, waarmee minder makkelijk te frauderen is. De Portugese toerismeminister Rita Marques ziet niets in ‘handgeschreven briefjes’. ,,Dat is niet zo veilig als we zouden willen. Het is belangrijk dat we fraude tegen gaan en een digitaal certificaat met een QR-code is volgens ons de manier.”

