Milaan? Nee, de haute couture komt uit Florence

Het atelier van edelsmid Giuliano Ricchi is volgepropt met zilveren en gouden kettingen, armbanden, broches, oorbellen, ornamenten en fotolijsten. Zijn werktafel ligt bezaaid met schetsen en mallen. ,,Hoe heb je me gevonden?’’ vraagt Ricchi terwijl hij voorgaat naar de productieruimte om de machines te laten zien. Al ruim 56 jaar heeft hij zijn werkplaats hier, aan het Piazza Santo Spirito middenin Florence - maar vanaf de straat zie je daar niets van. Bezoekers kennen het adres meestal via mond-tot-mondreclame: wie het weet belt aan bij nummer 12, loopt de hal door en steekt het binnenplaatsje over. Toch krijgt Ricchi klanten uit heel de wereld, onder wie allerlei beroemdheden. Hij wijst op een foto van Bill Clinton, die gecharmeerd was van zijn miniatuurpillendoosjes en post-itbriefjeshouders. In zijn laboratorium graveert Ricchi ontwerpen in stalen blokken en brengt die via een eeuwenoude techniek over op metaal, dat wordt verguld met 24 karaatsgoud of zilver. Ondanks zijn werk voor grote merken als Gucci, Nina Ricci en Christian Dior, houdt hij zijn prijzen laag: hij verkoopt al voor een tientje een paar handgemaakte, verzilverde oorbellen.