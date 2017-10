Museum voor modekoning YSL in Marrakech

Het nieuwe, moderne 4.000 vierkante meter grote pand staat bij de Jardin Majorelle, de prachtige botanische tuin die Yves Saint Laurent en zijn zaken- en levenspartner Pierre Bergé persoonlijk hebben gered uit de handen van projectontwikkelaars. Het is, samen met hun voormalige woonhuis in de tuin, Villa Oasis, een van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad.



Daar is nu het museum bijgekomen. Goed voor een permanente expositie over het werk van YSL, wisselende tentoonstellingen, een auditorium, een bibliotheek met ruim vijfduizend titels over mode en design en een café-restaurant. De collectie is samengesteld door de vorige maand plotseling overleden Pierre Bergé. Hij kon kiezen uit duizenden stukken doordat Yves Saint Laurent zijn werk zorgvuldig had bewaard.