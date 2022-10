Nederlanders vast op Kreta door noodweer: ‘Was zelfs te gevaarlijk om vliegtuig te lossen’

Na een ‘fantastische mooie’ week stonden Harold van Vegten en zijn vrouw gisteren op het vliegveld van Heraklion, klaar voor een vlucht terug naar Nederland. ,,Er leek niets aan de hand, het miezerde een beetje.” Maar de miezer mondde al snel uit in noodweer. ,,Ineens kon je niets meer zien, vanuit de vertrekhal zag je de vliegtuigen niet eens meer.”



Vliegen was geen optie meer: alles werd stilgelegd. De landingsbanen stonden onder water. ,,En weg van de luchthaven kon ook niet door het noodweer. We hebben er uren doorgebracht. Maar onze situatie viel nog mee: toen we uiteindelijk rond 18:00 uur weg konden van het vliegveld om naar een hotel te gaan voor nog een nachtje, kwamen er mensen de vertrekhal binnen die al die uren in een vliegtuig hadden gezeten. Het werd door het grondpersoneel zo gevaarlijk geacht dat ze het vliegtuig niet eerder konden lossen”, zegt Van Vegten, die zich vanochtend weer meldde op het vliegveld voor een nieuwe poging om terug te gaan naar Nederland. ,,Het vliegverkeer is weer opgestart, maar we hebben wel vertraging.”



Onderweg van het vliegveld naar de stad, waar ze voor een nacht zelf een hotel hadden geboekt, zagen ze gisteren rode bagger op de straten. ,,Het viel verder wel mee daar, voor zover wij konden zien. De beelden vanuit andere dorpen waren veel heftiger. Onze taxichauffeur vertelde dat van zijn bedrijf een taxi door een golf van water de zee in werd gesleurd.”