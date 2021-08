Nederlandse toerist (24) sloopt elektriciteitskast en veroorzaakt stroomstoring in Florence

zes aanvallen Vakantie in Florence eindigt in drama: Nederland­se toerist (27) in tram in gezicht gestoken

31 juli Een Nederlandse toerist (27) is donderdagochtend in de Noord-Italiaanse stad Florence neergestoken in een tram, schrijven diverse Italiaanse media. Een verdachte is aangehouden op verdenking van zes afzonderlijke aanvallen en voor het zich verzetten tegen een arrestatie. Het gaat volgens lokale dagbladen om een 31-jarige Iraakse immigrant zonder vaste woon- of verblijfplaats, die gedreven zou zijn door een afkeer jegens Amerikanen. Eén van zijn slachtoffers, een 30-jarige Italiaan, ligt met zeer ernstige verwondingen in het ziekenhuis.