Nederlandse toerist laat vakantieganger voor dood achter na ruzie op camping in Luxemburg

Een ruzie op een camping in Luxemburg is door toedoen van een Nederlandse toerist vannacht uit de hand gelopen. De man kreeg het aan de stok met een andere campinggast en kroop vervolgens boos en onder invloed achter het stuur. Tijdens zijn vlucht schepte de Nederlander een andere toerist, die hij vervolgens voor dood achterliet.

Het incident gebeurde volgens lokale media rond één uur ‘s nachts, op een camping in Heiderscheidergrund, een natuurpark in de gemeente Esch-sur-Sûre. De Nederlandse toerist kreeg om nog onduidelijke redenen ruzie met een andere gast van de camping, waarop hij boos in zijn voertuig stapte.

Naar ziekenhuis

In alle tumult raakte de Nederlander met behoorlijke snelheid een andere vakantieganger, die helemaal niet bij het conflict betrokken was. De bestuurder liet het slachtoffer weerloos op de grond liggen en ging er met hoge snelheid vandoor. De Luxemburgse politie heeft het voertuig, een witte Chevrolet Chevy met een beschadigde voorruit, nog niet aangetroffen.

Het slachtoffer raakte dusdanig gewond dat hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is hij inmiddels uit ontslagen. Het is niet duidelijk waar de ruzie op de camping over ging en waarom de Nederlander besloot ervandoor te gaan. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen.

Tweede toerist

In Italië veroorzaakte een andere Nederlandse toerist (59) dit weekend ook al grote onrust, door stomdronken over de snelweg te slingeren. De man reed zo gevaarlijk dat hij even later in aanraking kwam met een andere personenauto. Beide bestuurders bleven ongedeerd. Uit een blaastest bleek de Nederlander vijf keer meer gedronken te hebben dan wettelijk is toegestaan. Zijn rijbewijs én zijn auto is hij voorlopig kwijt.



