Nederlandse vakantiegangers gaan tekeer in vliegtuig naar Kreta, opgepakt op luchthaven

Spanje is lastige Nederlan­der spuugzat en zet hem het land uit: ‘Bedreiging voor samenle­ving’

10:39 Een Nederlandse man die al jaren een doorn in het oog is van de Spaanse autoriteiten, is vanwege zijn onhandelbare gedrag het land uitgezet. De Nederlander mag in ieder geval de komende drie jaar Spanje niet meer in. Dat heeft het hooggerechtshof van Andalusië bepaald, zo meldt de Spaanse lokale krant Diario de Sevilla.