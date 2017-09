Nieuwe achtbaan Toverland gaat 94 km/u en drie keer over de kop

update Hotel verhuurt goudvis aan eenzame gasten

7 september ,,In je eentje op je kamer en wil je gezelschap? Rent-a-fish (huur een vis). 3,50 euro per avond.''. De foto van een viskom met die tekst erbij is al meer dan 11.000 keer gedeeld op Twitter. ,,Mijn telefoon heeft de hele dag roodgloeiend gestaan hierover'', zegt David Dillen (41) uit Antwerpen, die in 2013 manager werd van het Charleroi Airport Hotel van de Van der Valk Groep.