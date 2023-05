NS trapt op de rem vanwege drukte in buitenlandse treinen, reizigers woedend

Omroepen in de trein een makkie? Het is lastiger dan je denkt: je kan het nu zélf proberen

‘Het volgende station is Schiphol. Hier kunt u overstappen op de intercity naar Amsterdam-Zuid en Zwolle’. Het klinkt zo gemakkelijk in de trein, maar omroepen is moeilijker dan je denkt, ervaart AD-verslaggever Ruud F. Witte. Wie het zelf eens wil proberen, kan meedoen aan een wedstrijd.