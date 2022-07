Op deze vliegvelden zijn de problemen het grootst, en daar hoort Schiphol ook bij

Wereldwijd kampen vliegvelden met problemen nu reizigers weer massaal vakantie willen vieren, maar er niet genoeg mankracht is om dat in goede banen te leiden. CNN zette de luchthavens met de meeste vertragingen én annuleringen op een rijtje. Spoiler: onze nationale trots Schiphol komt er niet best vanaf.

Het Amerikaanse medium liet de site FlightAware, dat de vluchtstatus van alle vluchten wereldwijd bijhoudt, op een rijtje zetten waar reizigers het meest te maken krijgen met vertragingen en gecancelde vluchten. Toronto Pearson International Airport in Canada spant de kroon: daar liep meer dan de helft van de vluchten vertraging op in de periode tussen 26 mei en 19 juli. Schiphol doet het weliswaar ietsje beter, maar toch vertrok daar 41,5 procent van de vliegtuigen met vertraging. Dat is goed voor een vierde plek in de top 10 vliegvelden wereldwijd met percentueel gezien het grootste aantal vertraagde vluchten.

Top 10 vliegvelden met meeste aantal vertraagde vluchten 1. Toronto Pearson International Airport (Canada): 52,5 procent

2. Frankfurt Airport (Duitsland): 45,4 procent

3. Paris Charles de Gaulle Airport (Frankrijk): 43,2 procent

4. Amsterdam Airport Schiphol (Nederland): 41,5 procent

5. London Gatwick Airport (Verenigd Koninkrijk): 41,1 procent

6. Heathrow Airport (Verenigd Koninkrijk): 40,5 procent

7. München Airport (Duitsland): 40,4 procent

8. Athene International Airport (Griekenland): 37,9 procent

9. Sydney Kingsford Smith Airport (Australië): 34,2 procent

10. Orlando International Airport (Verenigde Staten): 33,4 procent

(tussen 26 mei en 19 juli)

De vertragingen komen vooral veel voor in Europa: zeven van de tien vliegvelden zijn Europese bestemmingen. Voor annuleringen komen de Europese luchthavens er beter vanaf. In de top 10 meest gecancelde vluchten staat slechts één vliegveld in Europa, maar dat is - helaas voor de Nederlandse vakantieganger - wel Schiphol. In de periode tussen 26 mei en 19 juli werd 3,9 procent van de vluchten geannuleerd, goed voor een tiende plek.

Om de problemen het hoofd te bieden, besloot Schiphol eerder al deze zomer honderden vluchten minder per dag uit te voeren dan eerder gepland. Schrale troost: het kan fors erger. Op Shenzhen Bao’an International Airport in China werd de afgelopen weken bijna 8 procent van de vluchten geschrapt en op Newark Liberty International Airport (VS) moesten reizigers van 7,4 procent van de vluchten op zoek naar een alternatief.

Top 10 vliegvelden met meeste aantal geannuleerde vluchten 1. Shenzhen Bao’an International Airport (China): 7,9 procent

2. Newark Liberty International Airport (VS): 7,4 procent

3. LaGuardia Airport (VS): 7 procent

4. Toronto Pearson International Airport (Canada): 6,5 procent

5. Soekarno-Hatta International Airport (Indonesië): 6,2 procent

6. Sydney Kingsford Smith Airport (Australië): 5,9 procent

7. Guangzhou Baiyun International Airport (China): 5,2 procent

8. Ronald Reagan Washington National Airport (VS): 5 procent

9. Chongqing Jiangbei International Airport (China): 4,6 procent

10. Amsterdam Airport Schiphol (Nederland): 3,9 procent

Lange rijen

Intussen is het een drukke dag op Schiphol door begin zomervakantie in het zuiden van Nederland. Volgens een woordvoerder van de luchthaven zijn er deze dag 62.000 vertrekkende reizigers en kunnen mensen daardoor langer in de rij staan. Er zijn verder geen problemen, aldus de zegsman.

Voor de vertrekhal van Schiphol staan buiten rijen met wachtende passagiers. ,,Het is niet anders dan op andere piekdagen. Dat hebben we al vaker gezien”, aldus de woordvoerder. Vanwege de drukte bij de vertrekhal verzoekt de luchthaven mensen van wie de vlucht niet binnen vier uur vertrekt om op Schiphol Plaza te wachten om zo de drukte te spreiden.

Schiphol heeft voor de maand juni een maximum ingesteld van 63.500 lokaal vertrekkende reizigers per dag. Dat zijn mensen die op Schiphol aan hun reis beginnen. Daarbij worden overstappende reizigers dus niet meegeteld. Begin augustus groeit dat naar 73.000 reizigers.

Op Schiphol is het altijd druk, of het nou een tropische dag is of niet. Het is afzien voor reizigers in de lange rijen: