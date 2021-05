Op vakantie naar Portugal, Spanje en Griekenland kan bijna weer, boekingen stromen binnen

Voor veel Nederlanders is het ‘groene’ of ‘gele’ reisadvies in het vooruitzicht, het startsein om hun zomervakantie te plannen. Er worden steeds meer boekingen gedaan. Pakketreisaanbieder Vakantiediscounter zag de afgelopen week een groei van 60 procent in het totaalaantal boekingen ten opzichte van de week ervoor. ,,Na de aankondiging van het kabinet dat de Spaanse Balearen en de Griekse Egeïsche eilanden niet langer als hoog risicogebieden worden gezien, zijn vooral de boekingen naar deze bestemmingen direct omhooggeschoten", aldus woordvoerster Laura Vlaanderen.



Voor Mallorca, Ibiza, Formentera en de Griekse eilanden zijn straks een verplichte PCR-test voor de terugvlucht en thuisquarantaine niet meer verplicht. Volgens Vlaanderen zien veel Nederlanders dat als een voorteken. ,,De verwachting is dat dit de eerste stap is richting code geel of groen, zoals inmiddels ook bronnen uit Den Haag melden.”



Ook de boekingen voor Turkije en Portugal stromen volgens Vakantiediscounter binnen. Andere reisaanbieders merken eveneens dat Nederlanders er vertrouwen in hebben. Reisaanbieder Sunweb ziet deze week 35 procent meer boekingen dan een week geleden. Reisorganisaties TUI en Corendon zien een lichte stijging in het aantal boekingen, maar verwachten pas een aanzienlijke toename als er meer duidelijk wordt over het reisadvies.