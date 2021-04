Op zoek naar een tent voor de vakantie? Hier moet je opletten als je een tent gaat kopen

Campers zijn populair deze zomer: ‘Als er ergens een corona­haard uitbreekt, ben je zo weg’

22 april Ondanks alle onzekerheid of we deze zomer naar het buitenland kunnen, wagen steeds meer mensen het erop. Het aantal boekingen neemt de laatste tijd toe, blijkt uit een rondgang. Met de camper op pad of met de auto naar een vakantiehuis in Frankrijk lijkt in trek. ,,Mensen willen vooral in hun eigen bubbel blijven.’’