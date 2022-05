Oud-eigenaren D-reizen krijgen 450.000 euro voor merknaam

Reisbran­che-voorzitter verwacht een zware winter, maar 2022 wordt een beter reisjaar

Met de invoering van een quarantaineplicht in Oostenrijk begint voor veel wintersportliefhebbers de kerstvakantie in mineur. Een voorbode voor een nieuw jaar vol reisperikelen? Het ziet er somber uit, maar reisbranche-voorzitter Frank Oostdam houdt moed. ,,We raken steeds meer gewend aan deze situatie.”

22 december