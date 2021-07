Oude Hollandse meesters in een hypermodern jasje: dit is de nieuwste attractie in Rotterdam

Creatief directeur Robin Groenveld heeft rond wereldberoemde kunstenaars, oude Hollandse meesters, een mengvorm van een tentoonstelling en evenement bedacht. Schilderijen van Vincent van Gogh, Rembrandt, Johannes Vermeer, Pieter Bruegel, Jeroen Bosch en Piet Mondriaan zijn digitaal bewerkt en worden op de wanden en vloer geprojecteerd. ,,Mondriaan valt officieel niet onder oude Hollandse meesters, hij is van recentere tijd,’’ voegt Groenveld snel toe. ,,Maar Mondriaan was een groot kunstenaar en met zijn werk is de show perfect af te sluiten.’’