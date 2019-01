Pakistan vakantieland? Ja, echt waar!

Dit zijn de vakantie­trends van 2019

8 januari Waar vieren we dit jaar vakantie? De periode van oriënteren en boeken is weer in volle gang. Traditiegetrouw begint voor velen de voorpret met de Vakantiebeurs (10 t/m 13 januari). Wij vragen reisorganisaties vast naar het zoek- en boekgedrag van reizigers voor 2019. In een notendop: Spanje staat nog altijd op nummer één, maar Turkije, Egypte en Tunesië maken een comeback na alle onrust de afgelopen jaren.