Run op gratis tickets voor gerestaureerd mausoleum keizer Augustus in Rome

Stille Getuigen Restanten van ‘heiligen’ in soorten en maten, van stukjes bot tot druppel bloed

8 februari OSS - Nederlandse, Deense en Italiaanse archeologen onderzochten in Rome de botten van de heilige apostel Jacobus, de broer van Jezus, die geen apostel was maar wel zo genoemd wordt, en de apostel Filippus, die het wel was. De uitkomst was even niet-verrassend als ontluisterend: de botten van de beide heren, een scheenbeen met voet van Filippus en een dijbeen van Jacobus, zijn helemaal niet van hen, maar van onbekende stervelingen van tweehonderd honderd jaar later.