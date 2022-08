Sinds haar kennismaking met Manerba in de jaren 80 is Jennifer verknocht: elk jaar naar Italië

voetbalreiziger Minne bezocht 250 voetbalwed­strij­den tijdens zijn vakanties

Hij bezocht zo’n 250 wedstrijden in 162 stadions. Buiten Nederland. En Minne Groenstege (30) is nog lang niet klaar met zijn opvallende liefhebberij. ‘Een reis naar het buitenland is pas geslaagd als ik een voetbalwedstrijd heb kunnen bezoeken.’

5 augustus