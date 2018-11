Slenteren door Laars Avenue en Delft Road

Zodra je na een treinreis van een halfuur vanuit Londen op Benfleet Station aankomt, verraden de frisse zeelucht en het geluid van meeuwen dat je dicht bij de kust bent. Aan de overkant van het treinstation ligt Canvey Island, alleen te bereiken via een brug naast het station. Het is eb en vanaf dit punt is van het eiland niets te zien; er stroomt een modderig riviertje, de grasvlaktes zijn moerassig.



Eenmaal op het eiland tref je straatnamen aan als Delft Road, Laars Avenue, Van Diemens Pass, Waalwyk Drive, Hellendoorn Road. De verklaring daarvoor is een bijzondere: Nederlandse droogleggingsexperts kwamen in de 17de eeuwe op uitnodiging van landeigenaar Sir Henry Appleton naar het eiland. Canvey Island bestond op dat moment uit onbewoonbare stukken moerasland. De landeigenaar had genoeg van de eeuwige overstromingen en schakelde hulp in van de Nederlanders. In ruil kregen de droogleggers een hectare land voor elke drie hectare die zij ontgonnen. Zo veranderde Canvey Island in een kleine Nederlandse kolonie.



,,Ik woon op Roggel Road. Kun jij mij misschien vertellen wat die naam in het Nederlands betekent?’’ Burgemeester Barry Campagna kijkt mij, de Nederlandse journalist, vragend aan. Dat het een dorpje in Limburg is, wist ik zelf ook niet. Campagna zit in de luwte van de dijk met een groep vrijwilligers van de Canvey Bay Watch op het terras van The Bay Café. De afgelopen jaren hebben ze het enige zandstrand op het eiland, Thorney Bay, zorgvuldig opgeknapt. Terwijl de mokken thee met melk worden leeggedronken, krijg ik een waterval aan vragen over mij heen over de betekenis van de vele Nederlandse straatnamen op het eiland.