Solo op de fiets door Denemarken (maar nooit lang alleen)

In Kolding trekt de avondzon oranjegele strepen over de Slotsø, het meer aan de voet van het Koldinghus. Dat koningskasteel met zijn hoekige gratie, 700 jaar oud, kijkt ironisch op me neer: wat ga je toch doen, jongen? Bij Kolding Hotel Apartments laat manager Heidi Walz een brandnieuwe kraan in een buitenmuur zien, speciaal voor fietsers die hun vervoermiddel willen afspuiten. ,,We verwachten vanwege de Oostzeeroute veel Duitsers en Nederlanders’’, zegt ze, staande bij een chique doos vol fietsgereedschappen waarvan de functie haar overigens duister is. ,,Je reist alleen? Knap, zou ik ook weleens willen.’’ Haar afgunst is een opsteker.