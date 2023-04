Stel jezelf vragen en stop met racen: met deze tips haal je meer uit je museumbezoek

Oudste badplaats van Nederland piekert zich suf over wegblijven bezoekers: ‘De belevenis is niet optimaal’

Woensdag was een uitzondering, maar de rest van de week bleef ondanks het prachtige weer het weer opvallend rustig op het strand van Scheveningen. Strandtenthouders hebben het over ‘een rampzalige zomer’. De gemeente denkt dat mensen door de stijgende prijzen ‘twee keer nadenken’ over een dagje strand, maar ondernemers en politici vermoeden dat het probleem echt bij de badplaats ligt. ‘Er moet een charmeoffensief komen'.