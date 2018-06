Stranden Palma de Mallorca sterk vervuild: zeewater te vies om in te zwemmen

In ieder geval laat Aina Barcelo haar dochtertje hier niet in het water gaan, maar rijdt ze in plaats daarvan een uur verder naar het strand van een natuurgebied. ,,De vervuiling van het water is op het eerste gezicht niet zichtbaar, en in het laagseizoen merkt niemand het op. Wanneer in het hoogseizoen de rode vlag wordt gehesen, weten maar weinig strandbezoekers wat de ware reden is.”



De ontlasting in het water mag op het eerste gezicht dan wel grotendeels onzichtbaar zijn, het vuilnis op het strand is dat niet. Daar spelen kinderen tussen maandverband, wattenstaafjes en spuiten. Dit afval komt rechtstreeks van de toiletten van de hoofdstad van Mallorca, belandt in zee en wordt van daaruit teruggeworpen op het strand.