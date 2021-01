Tegenstanders vaccinatiepaspoort zien vooral bezwaren als het om de privacy gaat

VIDEO Vakantie? Dit doen de virologen zelf: ‘Geen vakantiege­not om op Franse ic te eindigen’

20 juli Het coronavirus klopt weer aan de deur in Europa. Lokaal leiden nieuwe uitbraken tot nieuwe lockdowns. Grote vraag is: wat doen we met de vakantie? Annuleren, of gaan we toch? Dit doen prominente virologen zelf.