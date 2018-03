The Bronx, durf ik dat?

AD Magazine Eens ging de zee hier tekeer...

16 maart Met de drooglegging van de Zuiderzee in zicht maakte Jac. P. Thijsse in 1914 zijn wandelalbum ‘Langs de Zuiderzee’ voor koekjesfabriek Verkade. Het water is verdwenen. Dat toch veel hetzelfde is gebleven, blijkt als je Thijsses spoor volgt.