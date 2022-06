Transavia annuleert 240 vluchten op Schiphol, 13.000 boekingen getroffen

Transavia annuleert tussen 7 juli en 14 augustus 240 vluchten vanaf Schiphol vanwege de beperkingen die de luchthaven heeft opgelegd door de drukte en het personeelstekort. Daardoor worden ruim 13.000 boekingen getroffen. Voor 70 procent daarvan is een vervangende vlucht gevonden, bijvoorbeeld vanaf een andere luchthaven. Van de overige 30 procent is het ticket geannuleerd.

Transavia laat weten dat het met een aantal ingrepen, zoals een beperkte ticketverkoop, de impact voor passagiers op hun vlucht zoveel mogelijk wil beperken. Het annuleren van vluchten was onvermijdelijk volgens de maatschappij.

Voor de periode van 7 juli t/m 14 augustus gaat het om 240 vluchten. Daarbij is onder andere gekeken naar vluchten waar vaker op een dag op wordt gevlogen én vluchten die ook via de andere luchthavens te bereiken zijn. Op die manier kan aan ruim 70 procent van de getroffen passagiers een alternatieve vlucht worden aangeboden. De passagiers voor wie er geen alternatief was, ontvangen direct een teruggave van de ticketkosten of kunnen hun reis uitstellen naar een ander moment (28 aug 2022 - maart 2023). Reden voor deze ingrepen is het tekort aan personeel op Schiphol deze zomer en de verplichte reductie in capaciteit voor de luchtvaartmaatschappijen.

Transavia informeert vandaag alle getroffen passagiers die vliegen tussen 7 juli en 14 augustus. Op die manier hebben ook de passagiers die in de eerste weken van augustus op vakantie gaan alvast zoveel mogelijk duidelijkheid over hun reis. Medio juli, als de slotcoördinator bekendmaakt hoeveel Transavia moet reduceren in capaciteit voor de periode van 1 t/m 28 augustus, informeert Transavia de passagiers die tussen 15 en 28 augustus vliegen. En mogelijk zijn er dan ook voor de eerste twee weken van augustus extra annuleringen nodig. Transavia heeft besloten ook al voor een deel van augustus haar capaciteit te reduceren zodat meer passagiers duidelijkheid krijgen over wel of niet doorgaan van hun geboekte reis.

Alternatieve oplossingen

Ook is bij het annuleren van boekingen zoveel mogelijk gekeken naar andere oplossingen voor passagiers zoals het vertrek van een andere luchthaven of vertrek op een andere dag. Voor 70 procent van de in totaal ruim 13.000 boekingen is dat gelukt en krijgen passagiers een alternatieve vlucht aangeboden. Voor de andere 30 procent van de boekingen werd geen directe oplossing gevonden. Zij kregen direct de kosten van het ticket terug gestort of kunnen zonder wijzigingskosten hun ticket omboeken voor de periode na 28 augustus.

,,Transavia betreurt het ten zeerste dat zij passagiers moet teleurstellen door deze capaciteitsreductie als gevolg van het personeelstekort op Schiphol”, zegt Marcel de Nooijer, CEO van Transavia. ,,Na twee coronajaren waren veel Nederlanders weer hard toe aan een onbezorgde reis. We doen er alles aan om zoveel mogelijk passagiers op reis te laten gaan en kunnen het grootste deel van de reizigers een alternatief aanbieden. Maar er is een groep die gedupeerd raakt door deze reductie in capaciteit. Dat doet pijn. Passagiers teleurstellen gaat geheel in tegen onze klantgerichtheid, we bezorgen juist graag zoveel mogelijk reizigers een mooie vakantie. Daarbij hebben wij het ook nodig om weer volop te kunnen vliegen om financieel gezond te worden. Dit is een enorme strop voor onze passagiers en voor ons bedrijf. Het gedwongen reduceren van het aantal passagiers is zeer ongewenst en moet eenmalig en kortstondig zijn.”

De verkoop vanaf de luchthavens in Eindhoven, Rotterdam en Brussel blijft gewoon open, hoewel de vluchten daar nu snel vol lopen. Mocht er toch capaciteit vrijkomen met vertrek vanaf de luchthaven Amsterdam, omdat omgeboekte passagiers geen gebruik maken van het aangeboden alternatief, dan zal de verkoop van tickets op Amsterdam weer worden open gesteld.