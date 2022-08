Twee keer per jaar naar Disney World in VS: ‘Als we daar zijn, zijn we zielsgelukkig’

Als ze thuis om zich heen kijkt, is het voor Yvette van Leeuwen (46) of ze op vakantie is. Aan de wand vertelt een Mickey Mouse-klok haar hoe laat het is. Op de bussen met tuinkruiden op het aanrecht het gezicht van Mickeys vriendin Minnie. En op de vensterbank waggelen Kwik, Kwek en Kwak in een rijtje naar hun denkbeeldige plas water. ,,Noem het gerust een mini-­Disney World’’, zegt Yvette, ­grijnzend. ,,Ik ben dol op al die ­typetjes.’’