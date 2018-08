Vakantie in la douce France wordt steeds luxer

video Gillende meisjes voor Tijmen die afval opruimt in Azië

10 augustus Meisjes gillen als ze hem zien en zijn filmpjes zijn een hit. Niet omdat hij goed kan zingen of dansen, maar omdat hij afval opruimt. Tijmen Sissing (27) uit Hengelo heeft zichzelf uitgeroepen tot trashpacker, een backpacker die zooi opruimt. En het mooie is: zijn initiatief verspreidt zich als een olievlek over Zuidoost-Azië.