Vakantielanden maken zich op voor een slag om de toerist

Griekenland schetst een beeld van coronavrije, zonovergoten eilanden, waar de inwoners tegen de zomer allemaal gevaccineerd moeten zijn. Ook Italië wil met vaccinaties de eilanden ‘coronavrij’ maken. Daar is Capri al bijna klaar mee. ,,We bereiden ons voor op miljoenen toeristen en zorgen ervoor dat ze ons verkiezen boven Spanje of Griekenland”, zegt gouverneur Vincenzo De Luca van de regio Campania.

Het Spaanse vakantie-eiland Menorca wil toeristen testen aanbieden tegen een symbolische prijs, in Servië kun je een vaccinatie krijgen als ‘souvenir’ en ministaat San Marino biedt toeristen vanaf maandag twee doses van het Russische Spoetnik-V aan voor in totaal 15 euro, plus vaccinatiebewijs. Kroatië en Turkije vaccineren alle toerismeprofessionals. Spanje lanceerde vandaag een campagne met vrolijke filmpjes om vakantiegangers te trekken. ‘You deserve Spain’, klinkt het, ‘je verdient Spanje’.

Het land verwacht dit jaar zo'n 45 miljoen toeristen, iets meer dan de helft van het aantal in 2019. Intussen voelt Portugal de hete adem van de andere vakantielanden in de nek. ,,Er wordt een strijd gevoerd om de toeristen en dit moet zeer serieus worden genomen door een land dat sterk afhankelijk is van het toerisme”, zegt Portugees José Santos, die toerisme in zijn portefeuille heeft voor een denktank van de grootste politieke partij van het land, de PSD. Waar gaat de toerist naartoe? Welk land is het aantrekkelijkst en werpt de minste barricades op?

In een uitgebreid plan somt Santos ideeën op om van Portugal de ideale reisbestemming te maken. Portugal, waar onder meer horeca, musea en stranden weer open zijn, zou direct de grenzen voor niet-essentiële reizen moeten openen voor alle gevaccineerden en voor mensen met een negatieve coronatest. Mensen die werken in toerisme of in horecagelegenheden waar veel toeristen komen, zouden met voorrang moeten worden ingeënt, voor zover kwetsbaardere groepen daar geen hinder van ondervinden. Vakantiegangers die een test nodig hebben voor terugkeer naar hun eigen land, zouden daar maar een klein bedrag voor hoeven te betalen, stelt het plan. En voor de test hoeven ze in de plannen nauwelijks moeite te doen: die zou in hotels en apotheken afgenomen moeten worden.

‘Vijftig tinten vakantie’

Ook Frankrijk probeert toeristen over de streep te trekken. Het land brengt in onder meer Nederland, België en Denemarken de Franse levensstijl en het eten extra onder de aandacht en benadrukt dat het land makkelijk per auto of trein te bereiken is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Griekse eilanden. ,,Frankrijk is de wereld in het klein”, zei Jean-Baptiste Lemoyne, bij het ministerie van Buitenlandse zaken verantwoordelijk voor toerisme dinsdag in een persconferentie. ,,Het is vijftig tinten vakantie, voor ieder wat wils.”

Het toerisme heeft in de vakantielanden flink te lijden onder de coronacrisis. Fransen wordt aangeraden om dit jaar in eigen land op vakantie te gaan, om de economie bovenop de buitenlandse bezoekers nog een extra zetje te geven. In Portugal zijn zo’n 45.000 werknemers in de toeristische industrie hun baan kwijtgeraakt. ‘Het is de hoogste tijd dat dit bloeden wordt gestopt. De tijd is gekomen dat de staat in zijn geheel ‘ja’ zegt tegen het toerisme. De zomer niet redden is geen optie voor ons land’, stelt het eerder genoemde rapport.

