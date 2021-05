Vakantiepark Molenwaard opent vandaag de poort en het is meteen volle bak

Animo om er met Pasen even tussenuit te gaan ongekend groot: 'Mensen boeken zo’n beetje alles’

1 april De animo om er met Pasen even tussenuit te gaan, is ongekend groot. Veel vakantieparken en particuliere huizen zitten goed vol. ,,Er zijn nog plekken beschikbaar, maar de keuze is beperkt.”