Volgens Britse krant The Guardian is Oostende ‘the place to be’

Een gure oktoberochtend op de boulevard van Oostende, op een goed halfuur rijden van Sluis. De laatste strandhuisjes worden opgeruimd. Terug de depots in, wachtend op nieuwe zonnestralen die toeristen en dagjesmensen naar de West-Vlaamse kustplaats lokken. Het zomerseizoen is voorbij en dat geeft de boulevard een ietwat mistroostig gezicht, waar zware vrachtwagens en kinderen op skelters kriskras door elkaar karren. Het is op zo'n ochtend moeilijk voor te stellen dat je volgens The Guardian in Oostende moet zijn geweest. Net als de ansichtkaarten van steden als Cádiz in Spanje of het Sardijnse Cagliari. ‘Until about 10 years ago, this queen was looking decidedly shabby, but today it oozes cool', schrijft de Britse krant over Oostende. Vrije vertaling: tien jaar geleden was deze stad behoorlijk verpauperd, nu waait er een frisse wind.