Wie deze week kampeert is geluksvogel: ‘Zet maar niet in de krant hoe fantastisch het hier is’

Met deze vervoers­mid­de­len ontdek je als toerist het beste de stad

Zomervakantie of niet, een stedenstrip is altijd leuk om te doen. De grote Europese steden zijn goed te bereiken per auto, vliegtuig of trein. Maar hoe zit het met het vervoer ter plekke? Dit zijn de beste manieren om de stad aan je voeten te krijgen.