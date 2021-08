Zo vier je mega luxe vakantie in Rotterdam (als je in één dag een maandsalaris kan uitgeven)

De declaratie van een dag én een nacht badend in luxe en met uitjes die normaal tot ver buiten de mogelijkheden behoren, zullen we niet bij de baas indienen. Maar op papier ziet het er niet slecht uit. Helemaal niet, zelfs. En tegelijkertijd brengt het allerlei nieuwe kopzorgen met zich mee. Zo vragen we ons meermaals af of dit wel het beste uitje is en of we wel slapen in de allermooiste kamer?