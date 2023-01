22.000 euro voor gratis maandverbandkastjes in Renkum: ‘Voorkomen dat vrouwen kranten gebruiken’

indebuurt Koopjesja­gen: deze kledingwin­kel in Arnhem verhuist en houdt flinke uitverkoop

Shoppers opgelet! De Cotton Club in Arnhem gaat verhuizen en daarom zijn bij het filiaal in de Rijnstraat nu veel spullen in de uitverkoop. Hoe hoog is de korting? Waar komt de nieuwe winkel? Wanneer gaat die open? Dat lees je hier.

12 januari