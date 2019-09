73ste Airborne Wandeltocht gestart in Oosterbeek

Blauwalg bij waterplas rioolzuive­ring Renkum

6 september RENKUM - In de waterplas bij de rioolwaterzuivering in Renkum is blauwalg geconstateerd. Het gaat om de plas naast papierfabriek Parenco, in de volksmond bekend als ‘Visgat Bokkedijk’, dat naast de Rijn ligt.