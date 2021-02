92-jarige filosofiedocent uit Oosterbeek immens populair: ‘Ze bellen me haast elke dag’

interview Mark Sandmann wordt wethouder van Renkum: ‘Ik ben per ongeluk de politiek in gerold’

13 februari Mark Sandmann (37) is sinds donderdag wethouder in Renkum. Hij vult de vacature op die Jasper Verstand (D66) met zijn vertrek open liet. Discussie over die positie was aanleiding voor de recente bestuurscrisis in Renkum. Sandmann was eerder wethouder in Apeldoorn, en is nu bezig met een opleiding vastgoed.