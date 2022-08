Aanlegplek fietspontjes mogen niet verder richting vaargeul, maar ook te steile laadklep is onveilig

1. Het klinkt logisch: laat de aanlegplek van zo’n fietsveertje met de waterlijn meebewegen, of verleng de veerstoep. Kan dat?

,,Nee”, is het klip en klare antwoord van Alex Kwakernaak, directeur van recreatiebedrijf Uiterwaarde dat de meeste fiets- en voetveertjes in het rivierengebied exploiteert. ,,Sommige mensen denken dat inderdaad. Maar vooral op de Waal moeten we absoluut tússen de kribben aanleggen. Omwille van de beroepsscheepvaart mogen we absoluut niet richting de vaargeul opschuiven.”