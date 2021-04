Achtervolging met hoge snelheid door Oosterbeek: diverse auto's beschadigd, inzittenden aangehouden

Sylvia Sars staat momenteel niet op een podium. Maar is dat zo erg? ‘Toen ik kanker kreeg, leek parkinson peanuts’

12 april Sylvia Sars is 60 jaar, zangeres en theatermaakster. Ze groeide op in Doetinchem en woont in Oosterbeek. Sinds tien jaar weet ze dat ze de ziekte van Parkinson heeft. Ze overwon kanker, heeft een broertje dood aan medicijnen en ziet perspectief. ,,Ik ben blij dat ik leef.’’ Een monoloog.