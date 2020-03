Afgestane zoon Gabriël en moeder Ellen vonden elkaar na jaren terug: ‘Ze noemt mij een dierbare vreemde’

Bejaarde vrouw al urenlang vermist in Renkum

12:03 RENKUM - De politie is in Renkum op zoek naar een 88-jarige vrouw. Maandagochtend werd rond 05.30 uur een vermissingsbericht verspreid via Burgernet, maar de vrouw is rond 12.00 uur nog altijd niet aangetroffen.