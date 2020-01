Airborne Museum vestigt andermaal bezoekersrecord

ARNHEM - Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek vestigt opnieuw een bezoekersrecord. Het museum in Oosterbeek en de dependance Airborne at the Bridge in Arnhem ontvingen in 2019 meer dan 155.000 bezoekers. In 2018 waren dat er nog 131.000 .

Sarah Heijse, directeur-bestuurder Airborne Museum, schrijft het grote succes mede toe aan de grootste herdenking van de Slag om Arnhem 75 jaar geleden in combinatie met een reeks bijzondere tentoonstellingen. ..We hebben het hele jaar meer mensen binnen gekregen.”

‘Arnhem Boys’

Ze wijst erop dat in Oosterbeek de speciale buitententoonstelling ‘Arnhem Boys’ met foto's van de laatste levende veteranen van de slag van Richard Jopson veel belangstelling trok. ,,In ‘Airborne at the Bridge’ bij de John Frostbrug trok de expositie met ‘The Human Tragedy of The Bridge Too Far’ extra bezoekers.”



Die tentoonstelling was gebaseerd op het gelijknamige boek van de Britse auteur Dilip Sarkar. Hij portretteerde daarin familieleden van gesneuvelde soldaten. De families kwamen massaal op bezoek bij de expositie tijdens de herdenkingen. Ze lieten zich voor de John Frostbug fotograferen met portretten van de jongemannen van toen die niet meer naar huis terugkeerden.

Nieuwe Airborne Experience

Het museum is sinds eind oktober gesloten voor een grootschalige verbouwing. De vaste presentatie op de eerste verdieping krijgt een compleet nieuw aanzien. De Airborne Experience in de kelder moet een indringender karakter krijgen, met nieuwe scènes. Het museum gaat op 14 maart weer open, ruim voor de herdenking van 75 jaar vrijheid in mei. Met de combinatie van dit herdenkingsjaar en het compleet vernieuwde museum rekent Heijse op voortzetting van de stijgende lijn in bezoekersaantallen.

