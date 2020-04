Airborne Museum vraagt in video-oproep om steun: ‘We hebben een paar dagen lopen huilen’

Een duidelijk aangeslagen Heijse schets in haar oproep de sombere stand van zaken van het museum dat op 13 maart de deuren na een ingrijpende verbouwing weer had willen openen.

,,We waren er helemaal klaar voor. Het hele museum is onder handen genomen, zodat we ook in de toekomst het verhaal van de Slag om Arnhem op een bij deze tijd passende manier voor het voetlicht kunnen brengen. En toen kwam de lockdown in verband met de coronacrisis en bleven de deuren dicht. Die klap kwam hier echt heel hard aan, we hebben met z’n allen echt een paar dagen lopen huilen”, kijkt Heijse terug.