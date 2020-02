Alarm over ‘vernietiging’ Renkums Beekdal. ‘40 miljoen euro zijn straks weggegooid geld’

Met die waarschuwing komt Harry Keereweer. Hij was provinciaal gedeputeerde in Gelderland toen de miljoenen op tafel werden gelegd voor het uitkopen van bedrijven in het Renkums Beekdal, zoals bandenfabrikant Vredestein. Die verdwenen om de natuur ruim baan te geven.



Keereweer: ,,Dat werd een succes, het Renkums Beekdal hoort tot de topnatuur in Gelderland. Het beekdal is een soort oude gletsjer die je nu weer in volle glorie ziet. We hebben geen 40 of 50 miljoen uitgegeven om nu weer een verrommeld gebied te krijgen. Dan had je dat geld beter in je zak kunnen houden.”