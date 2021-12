‘Als je naakt op iemand gaat zitten, is dat niet netjes maar het is geen poging tot verkrachting’

Wodanseck verliest ook laatste wedstrijd van 2021

Vierdeklasser Wodanseck was de enige ploeg die zaterdag nog in actie kwam in de regio Arnhem. Voor alle andere clubs lijkt de winterstop al ingegaan door de verscherpte corona-maatregelen. Wodanseck slaagde er in het laatste duel voor de winterstop niet in, om nog met minimaal een punt te overwinteren. Daarvoor was tegenstander sv DFS veel te sterk, 5-0.

