Als koe wil je natuurlijk met zo'n lekker weer naar buiten in Doorwerth

DOORWERTH - Opnieuw een prachtig schouwspel. Nadat de koeien van boer Schouten uit Doorwerth hun laatste maal in de stal hadden genuttigd, gingen even later de deuren wagenwijd open en stormden de dieren huppelend en ‘bokken springend’ het weiland in.