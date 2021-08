Anderlecht-aanhang duikt op in Oosterbeek, maar blijkt onvindbaar voor politie en Mobiele Eenheid

OOSTERBEEK/ ARNHEM/ EDE - De politie heeft donderdagavond in Oosterbeek en Wolfheze vergeefs gezocht naar een groep van zo’n zestig supporters van de Belgische voetbalclub RSC Anderlecht. Die dook na de wedstrijd Vitesse-Anderlecht opeens op in Oosterbeek.

Supporters van bezoekende clubs waren in de voorrondes van de Conference League (het duel in GelreDome vond plaats in de play-offs voor dat toernooi) vanwege corona op last van de UEFA niet welkom, maar er waren concrete aanwijzingen dat aanhangers van Anderlecht, gesteund door die van Ajax, naar Arnhem of Ede zouden komen voor ‘vechtafspraken’ met Vitesse-supporters.

Arnhem kondigde daarom woensdagmiddag al een noodverordening af voor de hele stad om de politie meer armslag te geven om op te treden. Donderdag volgde Ede dat voorbeeld in de loop van de dag. De politie had informatie dat hooligans naar Ede uit zouden willen wijken vanwege de maatregelen in de Gelderse hoofdstad.

Noodverordening voor hele gemeente Renkum

Voor zover bekend bleef het in Arnhem en Ede rustig, maar na afloop van de wedstrijd werden enkele tientallen Belgische supporters gezien in Oosterbeek, in de buurt van het Bilderberg Hotel. De selectie van Anderlecht had daar de nacht doorgebracht in aanloop naar de wedstrijd.

Na de melding is de politie op zoek gegaan naar de groep, mede met inzet van de Mobiele Eenheid, maar de Belgen werden noch in Oosterbeek, noch in Wolfheze gevonden.

‘De dreiging van gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende supportersgroepen van Anderlecht en Vitesse’, werd echter zo groot geacht dat Renkums locoburgemeester Mark Sandmann, na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie voor de gehele gemeente een noodbevel afkondigde. Die was van kracht tot middernacht.

Vorige week in Brussel werden bij de wedstrijd Anderlecht-Vitesse al tientallen Arnhemse supporters geweerd. Ook daar hadden de lokale autoriteiten een noodverordening afgekondigd. De politie hield uiteindelijk zeven aanhangers van Vitesse aan.