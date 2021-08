Anderlecht-supporters duiken op in Nijmeegs café; noodbevel in Renkum uit vrees voor rellen

UpdateNIJMEGEN/ OOSTERBEEK/ ARNHEM/ EDE - De politie heeft donderdagavond tientallen Anderlecht-supporters weggestuurd uit Nijmegen. De groep was neergestreken in een café in de Smetiusstraat in het centrum van de stad. Hun club speelde gisteravond in Arnhem tegen Vitesse in de play-offs voor de Conference League.

Supporters van bezoekende clubs waren in de voorrondes van dat Europese toernooi vanwege corona op last van de UEFA niet welkom. Er waren voor de wedstrijd in GelreDome al concrete aanwijzingen dat aanhangers van Anderlecht, gesteund door die van Ajax, naar Nederland zouden komen voor ‘vechtafspraken’ met Vitesse-supporters.

In Nijmegen heeft de politie ingegrepen. De sfeer in de binnenstad was onrustig, aldus een woordvoerder. ,,Omdat we informatie kregen dat supporters van NEC tegengeluid wilden geven, hebben we gevraagd aan de Anderlecht-supporters om de stad te verlaten. Daar hebben zij gehoor aan gegeven.” Het ging om 60 tot 80 supporters.

Noodverordeningen in Arnhem en Ede

Ook in Oosterbeek kwam de politie in actie. Daar en in Wolfheze is donderdagavond vergeefs gezocht naar een groep van zo’n zestig supporters van de Belgische voetbalclub RSC Anderlecht. Die zou na de wedstrijd Vitesse-Anderlecht opeens zijn opgedoken op in Oosterbeek. Of het om de ‘Nijmeegse groep’ gaat, is niet duidelijk. ,,We hebben in Oosterbeek en Wolfheze niemand gevonden”, aldus de politie.

Arnhem kondigde uit vrees voor voetbalgeweld woensdagmiddag al een noodverordening af voor de hele stad om de politie meer armslag te geven om op te treden. Donderdag volgde Ede dat voorbeeld in de loop van de dag. De politie had informatie dat hooligans naar Ede uit zouden willen wijken vanwege de maatregelen in de Gelderse hoofdstad.

Noodverordening voor hele gemeente Renkum

Volledig scherm Politie te paard houdt een oogje in het zeil bij station Arnhem Centraal. In heel Arnhem geldt een noodbevel in verband met de wedstrijd Vitesse-Anderlecht. © DG Het bleef in Arnhem en Ede rustig. ,,Er zijn geen mensen aangehouden naar aanleiding van de noodverordening", meldt de politie. Wel werd een 33-jarige Vitesse-supporter uit Huissen gearresteerd nadat hij op de Velperbuitensingel in Arnhem de achterruit van een passerende auto had vernield. De bestuurder van de wagen reageerde op een groep Vitesse-aanhangers die een rood verkeerslicht negeerde en de weg overstak.



Ook in Renkum werd vanwege ‘De dreiging van gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende supportersgroepen van Anderlecht en Vitesse’ de noodverordening uit de kast gehaald. Die gold in de hele gemeente.



De melding over een groep Belgische supporters bij het Bilderberghotel in Oosterbeek, donderdagavond, was daarvoor voldoende aanleiding, vond Renkums locoburgemeester Mark Sandmann, na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie.

Hotelpersoneel had niets gezien

Politie en Mobiele Eenheid hebben in Oosterbeek en Wolfheze gezocht naar de groep Anderlecht-supporters, maar niemand gevonden. ,,Personeel van het hotel gaf ook aan niks te hebben gezien”, zegt de politie.

De selectie van de Belgische club bracht in het Oosterbeekse Bilderberghotel de nacht door in de aanloop naar de wedstrijd in GelreDome.

Vorige week in Brussel werden bij de wedstrijd Anderlecht-Vitesse al tientallen Arnhemse supporters geweerd. Ook daar hadden de lokale autoriteiten een noodverordening afgekondigd. De politie hield uiteindelijk zeven aanhangers van Vitesse aan.