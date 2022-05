Andreina (13) uit Oosterbeek sinds vrijdag vermist: ‘Mogelijkheid dat zij in Rotterdam is of is geweest’

Er is veel aandacht voor de vermissing van het meisje. Op sociale media is haar foto al duizenden keren gedeeld.



Vaststaat dat zij op bezoek is geweest bij haar moeder en daarna niet op haar thuisadres is aangekomen, aldus een woordvoerder van politie Oost-Nederland. De politie onderzoekt de vermissing van het meisje.



,,Ze is pas 13 jaar en daar maken wij ons logischerwijs zorgen om, ook om haar welzijn.” Een woordvoerder laat weten dat er ‘wat aanknopingspunten zijn onderzocht’, maar wil daar verder niet op ingaan. ,,Ze is nog niet terecht. Er is een mogelijkheid dat zij in Rotterdam is of is geweest.”