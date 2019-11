Archieven ‘afstandsmoeders’ gaan open: hoop voor vrouwen die geblinddoekt kind afstonden

Renkum pakt 1 miljoen euro bij doorver­koop grond Moviera

13 november OOSTERBEEK - De gemeente Renkum is in vierenhalve maand tijd 1 miljoen euro rijker geworden. De meevaller was een gevolg van de aan- en verkoop van bouwgrond aan de Nico Bovenweg in Oosterbeek. Renkum kocht de grond in april voor 2 miljoen en verkocht het perceel in september door voor 3 miljoen euro.