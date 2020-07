Arnhemse sekswerker vrijgesproken van beroving van Renkumse klant

video ‘Unieke beelden’ van wolf op de Veluwezoom: ‘Toont de rol van de wolven in onze natuur’

5 juli ARNHEM/ RHEDEN - Er zijn beelden opgedoken van een wolf die zich in Nationaal Park Veluwezoom tegoed doet aan een edelhert dat hij heeft gedood. Het Wolvenmeldpunt spreekt van unieke beelden, omdat dit de eerste keer is dat in Nederland een wolvenprooi mét etende wolf op beeld is vastgelegd.