Arnhemse vast voor overval in woning na seksafspraak

De Arnhemse werd begin dit jaar aangehouden en zit sindsdien vast. Het Openbaar Ministerie heeft (nog) geen medeverdachte in het vizier. De vrouw heeft tot nu toe niets willen verklaren, maar ze zei maandag tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank wel dat de aangifte niet klopt.



Whatsappgesprekken, waar haar advocate uitdraaien van overlegde, zouden erop wijzen dat de man vrijwillig 150 euro, een gouden ketting en zijn mobiele telefoon had gegeven, als betaling voor seksuele diensten. De rechtbank plaatste vraagtekens bij die uitdraaien. Het is niet te controleren of het wel om echte whatsappgesprekken gaat.

,,Die meneer liegt”

Op vragen van de rechtbank of ze die dag in die woning in Renkum is geweest en of ze die spullen heeft meegenomen, wilde de vrouw niet reageren. ,,Die meneer liegt”, was het enige wat ze kwijt wilde. ,,Ik ga daar verder niet op in.”



De rechtbank drong er bij de vrouw op aan een verklaring af te leggen op het politiebureau en wil dat de Renkumer daarna opnieuw wordt gehoord.

Afgekickt en open voor behandeling