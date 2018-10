Auto belandt op dak op A12 bij Oosterbeek: file lost op, weg weer vrij

Update File door ongeval op A50 bij Renkum neemt af, weg weer vrij

8:20 RENKUM - Door een ongeval op de A50 in de richting van Arnhem is woensdagochtend een lange file ontstaan. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum was de file rond 7.15 uur 8 kilometer en de vertraging zo'n drie kwartier.